Сыкчин Козьма (Коземка) Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкчин Козьма (Коземка) Игнатьев

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Место рождения

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1637 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1658 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Сыкчин Игнатий (Игнашка) Алексеев

Мать: не указана

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Сыкчин Терентий Козьмин

Мать ребёнка: Сыкчина Лукерья Микитина

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыкчина Лукерья Микитина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1724
Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
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