Сыкчин Козьма (Коземка) Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смерти1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Сыкчин Игнатий (Игнашка) Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: Сыкчина Лукерья Микитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сыкчина Лукерья Микитина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1724