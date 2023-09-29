Варшавская Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варшавская Любовь Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1959

Отец: Винтайкин Александр

Мать: Винтайкина Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
27.05.1980

Дочь: Литвиненко Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Литвененко Николай

Рождение ребёнка
12.08.1985

Сын: Литвененко Павел Николаевич

Отец ребёнка: Литвененко Николай

Рождение ребёнка
12.08.1985

Сын: Литвененко Павел Николаевич

Отец ребёнка: Литвененко Николай

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