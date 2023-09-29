Варшавская Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1959
Отец: Винтайкин Александр
Рождение ребёнка
27.05.1980
Дочь: Литвиненко Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Литвененко Николай
Рождение ребёнка
12.08.1985
Сын: Литвененко Павел Николаевич
Отец ребёнка: Литвененко Николай
Рождение ребёнка
12.08.1985
Сын: Литвененко Павел Николаевич
Отец ребёнка: Литвененко Николай