Королев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Безобразова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Королева Агафья
Ярославская губерния Мышкинский уезд Хоробровская волость деревня Плишкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Королева Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харчевникова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Королева Агафья
Смерть
Неизвестно