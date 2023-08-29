Королев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Безобразова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Королева Агафья

Ярославская губерния Мышкинский уезд Хоробровская волость деревня Плишкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Королева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харчевникова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Королева Агафья

Смерть
Неизвестно
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