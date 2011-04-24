Касьянов Валерий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1939
Дата смерти24.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.04.2011