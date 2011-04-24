Касьянов Валерий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянов Валерий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1939

Дата смерти

24.04.2011

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939

Отец: Касьянов Федор Алексеевич

Мать: Касьянова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.04.2011
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