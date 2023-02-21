Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
02.12.1841 ст.
Дочь: Глушенкова Федосья Ефимова
Отец ребёнка: Глушенков Ефим Емельянов
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно