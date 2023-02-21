Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
02.12.1841 ст.

Дочь: Глушенкова Федосья Ефимова

Отец ребёнка: Глушенков Ефим Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушенков Ефим Емельянов

Смерть
Неизвестно
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