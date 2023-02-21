Кереметьева (Малицкая) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кереметьева (Малицкая) Вера Васильевна

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Место рождения

с. Ново-Спасск, Каргасокского района, Томской области

Дата рождения

26.03.1948

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1948

Отец: Зверев Василий Федорович

Мать: Малицкая Аграфена Матвеевна

с. Ново-Спасск, Каргасокского района, Томской области
Рождение ребёнка
22.09.1972

Дочь: Иванкова Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Кереметьев Юрий Иванович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.01.1979

Дочь: Проскурякова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Кереметьев Юрий Иванович

Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.11.1986

Сын: Кереметьев Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Кереметьев Юрий Иванович

Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.02.1988

Дочь: Шпанагель Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Кереметьев Юрий Иванович

Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кереметьев Юрий Иванович

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