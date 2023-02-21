Кереметьева (Малицкая) Вера Васильевна
Место рожденияс. Ново-Спасск, Каргасокского района, Томской области
Дата рождения26.03.1948
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1948
с. Ново-Спасск, Каргасокского района, Томской области
Рождение ребёнка
22.09.1972
Дочь: Иванкова Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Кереметьев Юрий Иванович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.01.1979
Дочь: Проскурякова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Кереметьев Юрий Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1986
Отец ребёнка: Кереметьев Юрий Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1988
Дочь: Шпанагель Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Кереметьев Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно