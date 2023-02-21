Гулей Александр (Алексей) Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1924
Дата смерти23.07.1994
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924
Отец: Гулей Семен Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1957
Сын: Гулей Сергей Александрович
Мать ребёнка: Гулей Анфиса Степановна
Рождение ребёнка
20.05.1960
Дочь: Сычкова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Гулей Анфиса Степановна
Смерть
23.07.1994