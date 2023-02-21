Гулей Александр (Алексей) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулей Александр (Алексей) Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1924

Дата смерти

23.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924

Отец: Гулей Семен Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1957

Сын: Гулей Сергей Александрович

Мать ребёнка: Гулей Анфиса Степановна

Рождение ребёнка
20.05.1960

Дочь: Сычкова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Гулей Анфиса Степановна

Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
23.07.1994
Бобруйск, Могилёвская область
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