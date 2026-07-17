Цингарелли Виктория 1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цингарелли Виктория

Автор
ZV
Victoria Z.

женский, родилась 1974, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Цингарелли Маврикий Николаевич09.05.1926 г.р.
Мать
Цингарелли (Ярцева) Раиса Дмитриевна06.07.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: Цингарелли Маврикий Николаевич

Мать: Цингарелли (Ярцева) Раиса Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.09.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
21.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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