Цингарелли Виктория
женский, родилась 1974, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЦингарелли Маврикий Николаевич09.05.1926 г.р.
МатьЦингарелли (Ярцева) Раиса Дмитриевна06.07.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Рождение ребёнка
01.09.2004
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Рождение ребёнка
01.06.2009
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.2013
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности