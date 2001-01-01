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Давлетов Салават Тагирович
Давлетов Салават Тагирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.2001
Пол
Мужской
Отец
Тлеумбетов Улугбек Аметович
1980 г.р.
Мать
Давлетова Замира Жумабаевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.2001
Отец:
Тлеумбетов Улугбек Аметович
Мать:
Давлетова Замира Жумабаевна
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