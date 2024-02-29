Корнеева Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

24.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Корнеев Михаил Валерьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Корнеев Михаил Валерьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Михаил Валерьянович

Рождение ребёнка
04.03.1947

Сын: Корнеев Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Корнеев Михаил Валерьянович

Смерть
24.07.1994

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