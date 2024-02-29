Корнеева Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти24.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Корнеев Михаил Валерьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Корнеев Михаил Валерьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1947
Отец ребёнка: Корнеев Михаил Валерьянович
Смерть
24.07.1994