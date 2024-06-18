Фоминых (Агалакова) Агафия 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фоминых (Агалакова) Агафия

Место рождения

Верх-Ики, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Ики, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1951

Дочь: Иванова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Фоминых Ефим

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
2002
Усть-Чем, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

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