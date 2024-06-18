Фоминых (Агалакова) Агафия
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1951
Дочь: Иванова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Фоминых Ефим
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
2002
Усть-Чем, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область