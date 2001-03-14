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Федиенко Анастасия Дмитриевна
Федиенко Анастасия Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.2001
Пол
Женский
Отец
Федиенко Дмитрий Александрович
1976 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2001
Отец:
Федиенко Дмитрий Александрович
Мать: не указана
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