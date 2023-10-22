Гайнуллин Зинур Файзрахманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1962
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1962
Отец: Гайнуллин Файзрахман
Мать: Гайнуллина Фейрузе
Рождение ребёнка
06.07.1986
Дочь: Морозова Асия Зинуровна
Мать ребёнка: Гайнуллина Эльмира
Рождение ребёнка
12.08.1987
Сын: Гайнуллин Ренат Зинурович
Мать ребёнка: Гайнуллина Эльмира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайнуллина Эльмира