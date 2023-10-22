Гайнуллин Зинур Файзрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнуллин Зинур Файзрахманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1962

Отец: Гайнуллин Файзрахман

Мать: Гайнуллина Фейрузе

Рождение ребёнка
06.07.1986

Дочь: Морозова Асия Зинуровна

Мать ребёнка: Гайнуллина Эльмира

Рождение ребёнка
12.08.1987

Сын: Гайнуллин Ренат Зинурович

Мать ребёнка: Гайнуллина Эльмира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайнуллина Эльмира

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