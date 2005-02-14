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Матвеев Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1941

Дата смерти

14.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1941

Отец: Матвеев Михаил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1969

Дочь: Братилова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Матвеева Римма Никитична

Уштобе, Каратальский район, Жетысуская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Римма Никитична

Смерть
14.02.2005
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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