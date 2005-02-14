Матвеев Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1941
Дата смерти14.02.2005
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1941
Отец: Матвеев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
02.08.1969
Дочь: Братилова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Матвеева Римма Никитична
Уштобе, Каратальский район, Жетысуская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева Римма Никитична
Смерть
14.02.2005
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край