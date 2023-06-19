Макарова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1979
Бракосочетание
28.08.2005
Рождение ребёнка
02.12.2005
Дочь: Макарова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Макаров Сергей Викторович
Рождение ребёнка
02.12.2005
Дочь: Макарова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Макаров Сергей Викторович
Рождение ребёнка
15.08.2007
Отец ребёнка: Макаров Сергей Викторович