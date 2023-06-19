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Макарова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1979

Отец: Акурзанов Владимир Ефимович

Мать: Кожекина Валентина Фёдоровна

Бракосочетание
28.08.2005

Муж: Макаров Сергей Викторович

Рождение ребёнка
02.12.2005

Дочь: Макарова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Макаров Сергей Викторович

Рождение ребёнка
02.12.2005

Дочь: Макарова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Макаров Сергей Викторович

Рождение ребёнка
15.08.2007

Сын: Макаров Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Сергей Викторович

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