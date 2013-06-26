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Короткова Мария Ильинична

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Место рождения

Скворечное, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.10.1930

Дата смерти

26.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1930

Отец: Короткова Илья Васильевич

Мать: Хохлова Вера Васильевна

Скворечное, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.01.1952

Дочь: Ситникова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Ситников Николай Иванович

Танхой, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ситников Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Николай Иванович

Смерть
26.06.2013
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