Короткова Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения15.10.1930
Дата смерти26.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1930
Отец: Короткова Илья Васильевич
Мать: Хохлова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
26.01.1952
Дочь: Ситникова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Ситников Николай Иванович
Танхой, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ситников Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.2013