Зайцев Петр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1875
Дата смерти06.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
24.02.1875
Отец: Зайцев Ефим Сергеев
Работа или профессия
1886
с. Марфино
ученик 2 отделения Марфинского училища | ЦИАМ ф.184 оп.10 д.5 Список учеников и учениц Марфинского училища, находящегося в Московском уезде, обучавшихся в 1886/87 году по отделениям Перт Зайцев сослов... Показать все
Бракосочетание
04.?.1901
с. Марфино, Московская обл.
Супруг(-а): Петр Ефимович Зайцев
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Покровская Анна Петровна
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна
Крещение
12.09.1905
с. Марфино Московская обл
воспреемник
Рождение ребёнка
01.06.1907
Сын: Зайцев Иван Петрович
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна
ЦИАМ ф.203 оп.780 д.3529 лист 213 об Митрические книги ц. Рождества Богородицы 1907 год 1/3 06 1907 рождение и крещение сына Ивана воспреемники: с. Марфина крестьянин Иван Сергеев Царев и крестьянская... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1910
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна
ЦИАМ ф.203 опись 780 д.3996 Метрические книги за 1910г с.233 крещение 25 апреля (рожд 25) Николай села Марфина крестьянин Петр Ефимов Зайцев и жена его Татьяна Сергеева восприемники: села Марфина кр... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1912
Дочь: Восторгова Мария Петровна
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна
с. Марфино, Краснополянский район, Московская обл.
Рождение ребёнка
01.08.1918
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Зайцев Александр Петрович
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна
с. Марфино, Краснополянский район, Московская обл.
Рождение ребёнка
19.04.1921
Дочь: Забивалова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
22.06.1925
Дочь: Федосеева Валентина Петровна
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
01.05.1928
Дочь: Писарева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна
Похороны
После 06.12.1957
с. Марфино Московская обл
Смерть
06.12.1957