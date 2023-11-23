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Зайцев Петр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1875

Дата смерти

06.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1875

Отец: Зайцев Ефим Сергеев

Мать: Зайцева Евдокия Никифорова

Работа или профессия
1886
с. Марфино
ученик 2 отделения Марфинского училища | ЦИАМ ф.184 оп.10 д.5 Список учеников и учениц Марфинского училища, находящегося в Московском уезде, обучавшихся в 1886/87 году по отделениям Перт Зайцев сослов... Показать все
Бракосочетание
04.?.1901

Жена: Зайцева Татьяна Сергеевна

с. Марфино, Московская обл.
Супруг(-а): Петр Ефимович Зайцев
Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Покровская Анна Петровна

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна

Крещение
12.09.1905
с. Марфино Московская обл
воспреемник
Рождение ребёнка
01.06.1907

Сын: Зайцев Иван Петрович

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна

ЦИАМ ф.203 оп.780 д.3529 лист 213 об Митрические книги ц. Рождества Богородицы 1907 год 1/3 06 1907 рождение и крещение сына Ивана воспреемники: с. Марфина крестьянин Иван Сергеев Царев и крестьянская... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1910

Сын: Зайцев Николай Петрович

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна

ЦИАМ ф.203 опись 780 д.3996 Метрические книги за 1910г с.233 крещение 25 апреля (рожд 25) Николай села Марфина крестьянин Петр Ефимов Зайцев и жена его Татьяна Сергеева восприемники: села Марфина кр... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1912

Дочь: Восторгова Мария Петровна

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна

с. Марфино, Краснополянский район, Московская обл.
Рождение ребёнка
01.08.1918

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Зайцев Александр Петрович

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна

с. Марфино, Краснополянский район, Московская обл.
Рождение ребёнка
19.04.1921

Дочь: Забивалова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
22.06.1925

Дочь: Федосеева Валентина Петровна

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
01.05.1928

Дочь: Писарева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Сергеевна

Похороны
После 06.12.1957
с. Марфино Московская обл
Смерть
06.12.1957
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