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Дрофа Анастасия Владимировна
Дрофа Анастасия Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.1983
Пол
Женский
Отец
Дрофа Владимир Тимофеевич
1947 г.р.
Мать
Дрофа Татьяна Николаевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1983
Отец:
Дрофа Владимир Тимофеевич
Мать:
Дрофа Татьяна Николаевна
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