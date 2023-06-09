Дрофа Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрофа Анастасия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1983

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1983

Отец: Дрофа Владимир Тимофеевич

Мать: Дрофа Татьяна Николаевна

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