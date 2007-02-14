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Шаламов Вячеслав Александрович
Шаламов Вячеслав Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.2007
Пол
Мужской
Отец
Шаламов Александр Анатольевич
Мать
Шаламова Оксана Леонидовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2007
Отец:
Шаламов Александр Анатольевич
Мать:
Шаламова Оксана Леонидовна
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