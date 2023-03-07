Соломахин Никита Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1669
Отец: Саломахин Еремей Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1701
Сын: Соломахин Федор Никитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1716
Сын: Соломахин Степан Никитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1717
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно