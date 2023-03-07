Соломахин Никита Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Никита Еремеевич

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 01.01.1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1648 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1669

Отец: Саломахин Еремей Данилович

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1701

Сын: Соломахин Федор Никитович

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1716

Сын: Соломахин Степан Никитович

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1717

Сын: Соломахин Петр Никитович

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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