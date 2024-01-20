Третьякова (Бекетова) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бекетов Владимир
Рождение ребёнка
29.07.1939
Дочь: Юхименко Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Третьяков Сергей Иванович
Новое Хмелевое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно