Третьякова (Бекетова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Бекетова) Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бекетов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1939

Дочь: Юхименко Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Третьяков Сергей Иванович

Новое Хмелевое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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