Митяшина Алалыкина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садакова Митяшина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Митяшин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митяшин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Митяшин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митяшин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Митяшин Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно