Митяшина Алалыкина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяшина Алалыкина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садакова Митяшина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Митяшин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митяшин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Митяшин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митяшин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Митяшин Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митяшин Владимир Михайлович

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