Eltsov Stanislav Alexandrovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиEltsov Stanislav Alexandrovich

Eltsov Stanislav Alexandrovich

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Eltsov Alexandr Nikolaevich

Мать: Petuhova Alevtina Alexeevna

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close