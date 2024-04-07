Весёлкина Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Весёлкина Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крючков Андрей Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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