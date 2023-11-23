Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дмитрий Георгиев
Отец ребёнка: Знаменский Георгий Иванов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Знаменский Георгий Иванов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Никита Георгиев
Отец ребёнка: Знаменский Георгий Иванов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Татьяна Георгиева
Отец ребёнка: Знаменский Георгий Иванов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Переславцевская Анисья Георгиева
Отец ребёнка: Знаменский Георгий Иванов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Знаменский Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Знаменский Георгий Иванов
Знаменский Михаил Георгиевич (1790 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Георгия Ивановича. Священник в селе Спасском в Ярыжницах Ярославского уезда. Награжден набедрен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно