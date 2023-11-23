Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Василий Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дмитрий Георгиев

Отец ребёнка: Знаменский Георгий Иванов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Знаменский Георгий Иванов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Никита Георгиев

Отец ребёнка: Знаменский Георгий Иванов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Татьяна Георгиева

Отец ребёнка: Знаменский Георгий Иванов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Переславцевская Анисья Георгиева

Отец ребёнка: Знаменский Георгий Иванов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Знаменский Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Знаменский Георгий Иванов

Знаменский Михаил Георгиевич (1790 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Георгия Ивановича. Священник в селе Спасском в Ярыжницах Ярославского уезда. Награжден набедрен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Георгий Иванов

Смерть
Неизвестно
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