Архипова (Клюкина) Неонила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти05.12.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Вершинина Александра (Анастасия) Терентьевна
Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич
Дочь: Матрона Терентьева
Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич
Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич
Сын: Архипов Фёдор Терентьевич
Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич
Дочь: Наталья Терентьевна
Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич
Дочь: Пугина Прасковья Терентьевна
Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич
Сын: Архипов Маркел Терентьевич
Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич
Дочь: Наталья Терентьевна
Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич
Сын: Архипов Алексей Терентьевич
Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич
Дочь: Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич