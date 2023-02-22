Архипова (Клюкина) Неонила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Клюкина) Неонила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

05.12.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1861

Муж: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1861

Дочь: Вершинина Александра (Анастасия) Терентьевна

Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.11.1863

Дочь: Матрона Терентьева

Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.1865

Сын: Архипов Иван Терентьев

Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.05.1866

Сын: Архипов Фёдор Терентьевич

Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.08.1868

Дочь: Наталья Терентьевна

Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич

Рождение ребёнка
03.10.1872

Дочь: Пугина Прасковья Терентьевна

Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Архипов Маркел Терентьевич

Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич

Рождение ребёнка
19.08.1879

Дочь: Наталья Терентьевна

Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1883

Сын: Архипов Алексей Терентьевич

Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Архипов (оскочкин) Терентий Андреевич

Смерть
05.12.1905
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