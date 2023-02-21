Столярова Марфа Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1901 ст.
Сын: Столяров Трофим Николаевич
Отец ребёнка: Столяров Николай Афанасьевич
Запись о рождении сделана в метрической книге полковой (Николаевской) церкви 52 пехотного Виленского полка в Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно