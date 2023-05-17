Горшков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812
Мать: Горшкова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Денисова Марья Ивановна
Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Горшкова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Петровна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно