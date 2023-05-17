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Горшков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: не указан

Мать: Горшкова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Денисова Марья Ивановна

Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Петровна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Горшков Иван Иванович

Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Петровна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Горшкова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Горшкова Евдокия Петровна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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