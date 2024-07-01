Федотов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Федотова Дорошенко Галина Ильинична
Рождение ребёнка
06.03.1962
Сын: Федотов Александр Иванович
Мать ребёнка: Федотова Дорошенко Галина Ильинична
Смерть
Неизвестно