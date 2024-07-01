Федотов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Федотова Дорошенко Галина Ильинична

Рождение ребёнка
06.03.1962

Сын: Федотов Александр Иванович

Мать ребёнка: Федотова Дорошенко Галина Ильинична

Смерть
Неизвестно

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