Титкова (Авдюхина) Пелагея Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1898
Дата смерти14.11.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титков Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титков Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
19.12.1924
Сын: Титков Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Титков Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
21.01.1941
Дочь: Голомедова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Титков Андрей Яковлевич
Смерть
14.11.1979