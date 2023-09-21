Титкова (Авдюхина) Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титкова (Авдюхина) Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1898

Дата смерти

14.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титков Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Титков Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Титков Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Титков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Титков Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
21.01.1941

Дочь: Голомедова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Титков Андрей Яковлевич

Смерть
14.11.1979

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