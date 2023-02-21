Шишкина (Журавлева) Татьяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Журавлева) Татьяна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: ?

Мать: Журавлева Анна Васильевна

Смерть
2013
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