Арская Марфа Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Рождение ребёнка
17.12.1912
Дочь: Арская Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Арский Николай Дмитриевич
восприемники: Сахаров Александр Дмитриевич Гаврилова Маремьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.07.1915
Сын: Арский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Арский Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно