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Арская Марфа Федоровна

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.12.1912

Дочь: Арская Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Арский Николай Дмитриевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприемники: Сахаров Александр Дмитриевич Гаврилова Маремьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.07.1915

Сын: Арский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Арский Николай Дмитриевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арский Николай Дмитриевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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