Поспехова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1876 ст.
Дочь: Поспехова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Поспехов Иван Иванович
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно