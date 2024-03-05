Конин Алексей??? Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конин Алексей??? Ананьевич

Место рождения

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1877 и 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1834 и 1836 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1878

Отец: Конин Ананий Степанович

Мать: не указана

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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