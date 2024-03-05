Конин Алексей??? Ананьевич
Место рожденияс. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Дата рожденияМежду 1877 и 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1878
Отец: Конин Ананий Степанович
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно