Яковлев Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1989
Дочь: Яковлева Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Дина Николаевна