Яковлев Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1989

Дочь: Яковлева Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Дина Николаевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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