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Усольцев Василий Иванович

Место рождения

Тихонова, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1715

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихонова, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева (--) Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Усольцева Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Усольцева (--) Авдотья Ивановна

Тихонова, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Усольцев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Усольцева (--) Авдотья Ивановна

Тихонова, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Меновщикова (Усольцева) Неонила Васильевна

Мать ребёнка: Усольцева (--) Авдотья Ивановна

Тихонова, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
1787
Тихонова, Новосибирский округ, Сибирский край

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