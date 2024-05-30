Усольцев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Усольцева Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Усольцева (--) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Усольцева (--) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Меновщикова (Усольцева) Неонила Васильевна
Мать ребёнка: Усольцева (--) Авдотья Ивановна
Смерть
1787