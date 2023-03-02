Пронякина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронякина Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карабаза Мария

Отец ребёнка: Пронякин Федор

Село Малевка Богородицкий уезд Тульской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронякин Федор

Село Малевка Богородицкий уезд Тульской губернии
Смерть
Неизвестно
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