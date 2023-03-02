Пронякина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карабаза Мария
Отец ребёнка: Пронякин Федор
Село Малевка Богородицкий уезд Тульской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронякин Федор
Село Малевка Богородицкий уезд Тульской губернии
Смерть
Неизвестно