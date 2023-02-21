Masef Bernard
Место рожденияNew York, United States
Дата рождения23.05.1923
Дата смерти17.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1923
Отец: Masef (maseev) Jacob (Jankel)
Мать: Masef Eva (Enta)
New York, United States
Место жительства
1930
Bronx (Districts 1-250), Bronx, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
880 Southern Blvd, A D 3, Bronx, New York, USA
Рождение ребёнка
14.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Masef Rose
NY, NY
Бракосочетание
1961
Жена: Masef Gloria
N.Y.
Рождение ребёнка
31.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Masef Gloria
Qns, NY
Рождение ребёнка
08.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Masef Gloria
Glen Falls, NY
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Masef Rose
Смерть
17.01.1990
Queens, NY