Masef Bernard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Masef Bernard

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Место рождения

New York, United States

Дата рождения

23.05.1923

Дата смерти

17.01.1990

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1930 г.р.
1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1923

Отец: Masef (maseev) Jacob (Jankel)

Мать: Masef Eva (Enta)

New York, United States
Место жительства
1930
Bronx (Districts 1-250), Bronx, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
880 Southern Blvd, A D 3, Bronx, New York, USA
Рождение ребёнка
14.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Masef Rose

NY, NY
Бракосочетание
1961

Жена: Masef Gloria

N.Y.
Рождение ребёнка
31.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Masef Gloria

Qns, NY
Рождение ребёнка
08.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Masef Gloria

Glen Falls, NY
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Masef Rose

Смерть
17.01.1990
Queens, NY
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