Поляков Иван Васильевич 21.10.1956
Поляков Иван Васильевич

муж., род. 21.10.1956, Бук, Сосковский муниципальный район, Орловская область

ум. 07.08.2025, Мыцкое, Сосковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
25.05.1932
Бук, Сосковский муниципальный район, Орловская область
13.03.2013
Бук, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Мать
30.06.1928
Бук, Сосковский муниципальный район, Орловская область
04.01.2013
Бук, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Брат
Неизвестно
Неизвестно
Сестра
Скрыто настройками приватности
Брат
Скрыто настройками приватности

