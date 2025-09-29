Поляков Иван Васильевич
муж., род. 21.10.1956, Бук, Сосковский муниципальный район, Орловская область
ум. 07.08.2025, Мыцкое, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
25.05.1932
13.03.2013
Мать
30.06.1928
04.01.2013
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Брат
Неизвестно
Неизвестно
Сестра
Скрыто настройками приватности
Брат
Скрыто настройками приватности