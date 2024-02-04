Хамидуллин Хамидулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамидуллина Фатима Хамидуллаевна
Мать ребёнка: Хамидуллина Пипцамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Маметпак Хамидуллаевич
Мать ребёнка: Хамидуллина Пипцамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Ауспак Хамидуллаевич
Мать ребёнка: Хамидуллина Пипцамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Корманпак Хамидуллаевич
Мать ребёнка: Хамидуллина Пипцамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Исхак Хамидуллаевич
Мать ребёнка: Хамидуллина Пипцамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Айтмухамет Хамидуллаевич
Мать ребёнка: Хамидуллина Пипцамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамидуллина Пипцамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Айтбай Хамидуллаевич
Мать ребёнка: Хамидуллина Пипцамал
Смерть
Неизвестно