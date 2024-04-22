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Бабин Егор Павлович

Место рождения

Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Вычислено 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1788 г.р.

Мать

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809 ст.

Отец: Бабин Павел Иванович

Мать: Бабина Авдотья Фатеевна

Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
4 года Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Смерть
Неизвестно
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