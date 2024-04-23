Чердакова (Юзвак) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чердакова (Юзвак) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чердаков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чердаков Дмитрий

Рождение ребёнка
1954

Сын: Чердаков Александр

Отец ребёнка: Чердаков Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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