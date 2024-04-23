Чердакова (Юзвак) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чердаков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чердаков Дмитрий
Рождение ребёнка
1954
Сын: Чердаков Александр
Отец ребёнка: Чердаков Дмитрий
Смерть
Неизвестно