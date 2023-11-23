Ушакова Евдокия Киприянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ушаков Антон Яковлев
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Ушаков Антон Яковлев
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Ушаков) Федора Антонова
Отец ребёнка: Ушаков Антон Яковлев
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Ушаков Антон Яковлев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Ушаков) Лукерья Антонова
Отец ребёнка: Ушаков Антон Яковлев
Смерть
После 1804