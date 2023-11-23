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Ушакова Евдокия Киприянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1804

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Антон Яковлев

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ушаков Андрей Антонов

Отец ребёнка: Ушаков Антон Яковлев

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Ушаков) Федора Антонова

Отец ребёнка: Ушаков Антон Яковлев

Рождение ребёнка
1766

Сын: Ушаков Данила Антонов

Отец ребёнка: Ушаков Антон Яковлев

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Ушаков) Лукерья Антонова

Отец ребёнка: Ушаков Антон Яковлев

Смерть
После 1804

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