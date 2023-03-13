Горланов Емельян Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Горланов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Матрёна Емельяновна
Мать ребёнка: Горланова ...
Рождение ребёнка
1735
Сын: Горланов Иван Емельянович
Мать ребёнка: Горланова ...
Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1760