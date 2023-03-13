Горланов Емельян Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорланов Емельян Михайлович

Горланов Емельян Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Горланов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Матрёна Емельяновна

Мать ребёнка: Горланова ...

Рождение ребёнка
1735

Сын: Горланов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Горланова ...

Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1760
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close