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Мартьян Дементьевич

Место рождения

Фофоново, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Дементий Маркович

Мать: Татьяна Федоровна

Фофоново, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
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Рождение ребёнка
1775

Дочь: Матрена Мартьяновна

Мать ребёнка: Марфа Федотовна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Вахромей Мартьянович

Мать ребёнка: Марфа Федотовна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Васса Мартьяновна

Мать ребёнка: Марфа Федотовна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Лука Мартьянович

Мать ребёнка: Марфа Федотовна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Смирнова Устина Мартемьяновна (Мартьяновна)

Мать ребёнка: Марфа Федотовна

Фофоново, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Федотовна

Смерть
Неизвестно
Фофоново, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
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