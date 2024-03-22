Мартьян Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Дементий Маркович
Мать: Татьяна Федоровна
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Рождение ребёнка
1775
Дочь: Матрена Мартьяновна
Мать ребёнка: Марфа Федотовна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вахромей Мартьянович
Мать ребёнка: Марфа Федотовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Васса Мартьяновна
Мать ребёнка: Марфа Федотовна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Лука Мартьянович
Мать ребёнка: Марфа Федотовна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Смирнова Устина Мартемьяновна (Мартьяновна)
Мать ребёнка: Марфа Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Федотовна
Смерть
Неизвестно