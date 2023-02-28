Шелепина Феодора Тарасовна
Место рождения
Дата рождения02.02.1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1785 ст.
Отец: Тарас Архипович
Мать: Фекла Михайловна
Бракосочетание
01.09.1801 ст.
Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1818 ст.
Сын: Шелепин Сергей Леонтьевич
Отец ребёнка: Шелепин Леонтий Емельянович
Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно