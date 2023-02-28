Шелепина Феодора Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина Феодора Тарасовна

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Место рождения

Починок, Рыбинский район, Ярославская область

Дата рождения

02.02.1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1755 г.р.

Мать

Вычислено 1760 г.р.

Муж

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1785 ст.

Отец: Тарас Архипович

Мать: Фекла Михайловна

Починок, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
01.09.1801 ст.

Муж: Шелепин Леонтий Емельянович

Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1818 ст.

Сын: Шелепин Сергей Леонтьевич

Отец ребёнка: Шелепин Леонтий Емельянович

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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