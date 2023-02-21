Ярославцев Макарий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцев Макарий Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1915

Жена: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
18.01.1915 ст.

Жена: Ярославцева Евдокия Ефимьевна

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Поручители жениха: Леонтий Михайлович и Андрей Михайлович Ярославцевы; по невесте: Григорий Иоаннов Колесников и Артемий Иоаннович Ярославцев ГАНО,Фонд Д-156, опись 1, дело № 3989
Смерть
Неизвестно
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