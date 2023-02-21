Ярославцев Макарий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1915
Жена: не указана
Бракосочетание
18.01.1915 ст.
Поручители жениха: Леонтий Михайлович и Андрей Михайлович Ярославцевы; по невесте: Григорий Иоаннов Колесников и Артемий Иоаннович Ярославцев ГАНО,Фонд Д-156, опись 1, дело № 3989
Смерть
Неизвестно