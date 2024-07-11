Любовь Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Отец ребёнка: Осип
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: (Осипова) Праскева Осипова
Отец ребёнка: Осип
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: (Осипова) Стефанида Осипова
Отец ребёнка: Осип
Смерть
Неизвестно