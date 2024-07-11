Любовь Трофимова Около 1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Любовь Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип

Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Осипов Василий Осипов

Отец ребёнка: Осип

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: (Осипова) Праскева Осипова

Отец ребёнка: Осип

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: (Осипова) Стефанида Осипова

Отец ребёнка: Осип

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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