Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Иванова

Матрена Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Архип Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Игнатьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Тарас Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Игнатьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Петр Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Игнатьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close