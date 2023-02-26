Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Архип Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Игнатьев
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тарас Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Игнатьев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Петр Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Игнатьев
Смерть
Неизвестно