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Игнатий Михайлов

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Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Михайла Васильев

Мать: Пелагея Кирилова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Агафья Игнатьевна

Мать ребёнка: Авдотья Сидорова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Алексей Игнатьев

Мать ребёнка: Авдотья Сидорова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Агафон Игнатьев

Мать ребёнка: Авдотья Сидорова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья Игнатьевна

Мать ребёнка: Авдотья Сидорова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Аксен Игнатьев

Мать ребёнка: Авдотья Сидорова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Феклист Игнатьев

Мать ребёнка: Авдотья Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Сидорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Игнатьевна

Мать ребёнка: Авдотья Сидорова

Смерть
1797
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