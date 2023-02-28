Игнатий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Михайла Васильев
Мать: Пелагея Кирилова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Агафья Игнатьевна
Мать ребёнка: Авдотья Сидорова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Алексей Игнатьев
Мать ребёнка: Авдотья Сидорова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Агафон Игнатьев
Мать ребёнка: Авдотья Сидорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья Игнатьевна
Мать ребёнка: Авдотья Сидорова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Аксен Игнатьев
Мать ребёнка: Авдотья Сидорова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Феклист Игнатьев
Мать ребёнка: Авдотья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Сидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Игнатьевна
Мать ребёнка: Авдотья Сидорова
Смерть
1797